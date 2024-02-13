Как информирует «НБН», в своем интервью изданию ZDF, Сырский отметил, что украинские военнослужащие преследуют определенную цель в новом этапе войны против России, и этой целью является истощение противника.

Также он пояснил, что основной ценностью для Украинского государства является жизнь военнослужащих, в особенности тех, которые выполняют боевые задания. По словам главнокомандующего, Украинское государство не может себе позволить действовать аналогично Российской Федерации и не ценить жизни граждан нашей страны.

Дословно из заявления Сырского:

Сейчас мы не ведем наступательные действия, но перешли к оборонной операции. В настоящее время нам нужно заниматься истощением противника, чтобы он понес максимальные потери. Мы делаем это, применяя наши укрепления, а также наши преимущества в техническом плане, в плане беспилотной авиации, РЭБ, содержание подготовленных рубежей обороны.

Кроме того, Сырский добавил, что эта война повышает значение технологического прогресса в вооруженных силах и прогресса вооруженной борьбы.

При этом Сырский добавил:

Мы уже видим, для нас не является новостью использование наземных роботизированных платформ. Модулей, управляемых дистанционно, что позволяет сохранить жизнь военнослужащих. Другими словами, война переходит в новую стадию.

В летнее время 2023 года, когда украинские военнослужащие начали контрнаступление на юге и востоке Украинского государства, Вооруженным силам удалось освободить более десяти населенных пунктов на территории Запорожской области, Донецкой области… Однако тогда не удалось достичь главной цели – продвижения к Азовскому морю.

Сейчас же бойцы, защитники Украины находятся в активной обороне и по возможности атакуют.

Напомним, ранее мы уже писали о взрывах в Мариуполе у расположения оккупационныъ сил.