О том, что поднятие стоимости электроэнергии сейчас не поставлено на повестку дня, и даже не планируется рассмотрение вопросов касательно возможных дат и аналогичных проектов, пишет «НБН», ссылаясь на пояснение главы Минэнергетики Украины Германа Галущенко, прозвучавшее в эфире телемарафона «Єдині новини» на YouTube-канале «ТСН».

По утверждениям Галущенко, тарифа в 6 гривен/один киловатт-час точно не будет в ближайшие месяцы — все подобные заявления являются какими-то «вбросами», не имеющими под собой основания. Кроме того, до завершения текущего отопительного сезона, тарификация для бытовых потребителей точно не изменится, так как есть постановление Кабмина, действующее до 1-го мая.

Также, глава Минэнерго добавил, что, вероятно, со второго месяца весны будут изучать ситуацию со всех сторон, но пока «у нас нет ни проектов, ни расчетов».

Ранее мы писали о том, за какую сумму долга бытового потребителя могут «отрезать» от снабжения электричеством.