Российский Telegram-канал «Кремлевская табакерка» пишет, что спецназовцы ГУР МОУ во временно захваченном Крыму ударили по кораблю «Цезарь Куников» морскими дронами, которые захватчики не обнаружили ни на подходе к БДК, ни в непосредственной близости к судну, информирует «НБН».

Сообщается, что большой десантный корабль Черноморского флота мог перевозить технику, в частности речь идет о танках. Однако подтверждения этой информации нет, так как источники в ЧФ РФ отказываются давать комментарии относительно удара по БДК.

Telegram-канал отмечает, что семеро моряков, которые на момент атаки находились на борту корабля «Цезарь Куников», считаются пропавшими без вести.

Напомним, что в ВМС ВСУ прокомментировали уничтожение очередного корабля «второй армии мира» в Крыму словами кремлевского диктатора Владимира Путина.