Легион «Свобода России» в среду, 14 февраля, в своем Telegram-канале заявил, что не будет закрывать глаза на регулярные обстрелы Харькова путинскими войсками, информирует «НБН».

По словам российских добровольцев, за время защиты Украины и боев на Харьковщине этот регион стал для них вторым домом. Поэтому за каждый удар ВС РФ по областному центру «ЛСР» будет отвечать атаками на Белгородскую область.

В Легионе «Свобода России» уточнили, что российские добровольцы демилитаризуют приграничный район Белгородской области, чтобы харьковчане могли спать спокойно.

Также бойцы предупредили, что чем дольше будут продолжаться боевые действия в Украине, тем быстрее и глубже война будет перемещаться на территорию государства-террориста.

Ранее в ВСУ оценили вероятность повторного наступления российских оккупационных сил на Харьков.