В эфире национального телемарафона Лыховий рассказал, что ситуация на Авдеевском направлении динамична и может меняться буквально каждый час, информирует «НБН».

Также он отреагировал на сообщения о том, что ВС РФ смогли продвинуться в направлении дороги, по которой осуществляются поставки для защитников. Представитель ОСГВ «Таврия» заявил, что командование ВСУ предусмотрело запасные пути снабжения Сил обороны в Авдеевке, в случае перерезывания россиянами основной логистической артерии.

Лыховий подтвердил, что в городе несколько дней идут уличные бои, отметив, что военные в целях безопасности не будут комментировать их ход в реальном времени. По его словам, руководство ВСУ не держится за «кучи камне» и «груды обгоревшего железа», преследуя цель сохранения жизней защитников.

Представитель ОСГВ «Таврия» добавил, что под Авдеевкой РФ сосредоточила около 50 000 захватчиков. Командование оккупантов иногда отправляет малые пехотные группы, а иногда бросает в бой технику.

Ранее эксперт высказался о вероятности отступления украинских войск из Авдеевки.