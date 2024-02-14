Аналитики DeepState в своем Telegram-канале заявили, что Силы обороны Украины ночью на Донетчине «накрыли» колонну техники российских оккупационных войск, информирует «НБН».

Сообщается, что все бригады и батальоны, которые защищают Авдеевку, проделали огромную работу, чтобы разгромить колонну боевых машин армии страны-агрессора между поселком Верхнеторецкое и селом Каменка. Технику, сожженную защитниками, бойцы «второй армии мира» хотели перебросить в город.

Отметим, что Силы обороны регулярно массово уничтожают технику врага. Российские «военкоры» устроили истерику после того, как защитники с помощью FPV-дронов разнесли колонну армии Путина под Новомихайловкой в начале февраля.

Пропагандисты опубликовали эпичное видео разгрома захватчиков, пожаловавшись на командование ВС РФ и проблемы в войсках, из-за которых у оккупантов нет защиты от украинских беспилотников.