Российский Telegram-канал «Кремлевская табакерка», ссылаясь на источники в Министерстве обороны России и Кремле, пишет, что адмирала Виктора Соколова уволили с должности командующего ЧФ РФ. Последней каплей стало уничтожение Украиной БДК «Цезарь Куников», информирует «НБН».

По словам собеседников, на военачальника возлагают ответственность за все провалы оккупантов на море. Адмирала обвинили в деятельности, которая привела к серьезному снижению боеспособности «второй армии мира», в связи с чем хотят возбудить против него уголовное дело. При таком сценарии Соколову грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Бывший командующий Черноморским флотом считает свое увольнение ошибкой и надеется, что его вернут на должность.

Сообщается, что перспектива судебного разбирательства с адмиралом обрадовала главу Минобороны Сергея Шойгу. Путинский генерал считает, что этот прецедент можно использовать в отношении других военачальников, которые не справляются со своими боевыми задачами. В частности, министр намерен таким образом разобраться с командующим группировкой войск «Днепр» Михаилом Теплинским.

Ранее росСМИ рассказали, какой поступок Теплинского разозлил Шойгу.