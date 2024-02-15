В пресс-службе ГУР МОУ сообщили, что государство-террорист реализует активную фазу информационной операции, направленной на оправдание вторжения в соседнюю страну, под названием «Перун», информирует «НБН».

У Буданова рассказали, что Российская Федерация в рамках этой операции намерена привлечь представителей иностранных средств массовой информации, блогеров и медийных лиц в попытке оправдать агрессию против нашей страны. Также с помощью журналистов Москва надеется освещать события вокруг Украины с выгодных для российского руководства позиций.

Напомним, кремлевский диктатор Владимир Путин дал интервью американскому «журналисту» Такеру Карлсону. Представитель Администрации главы России Дмитрий Песков объяснил, почему президент-агрессор не хочет общаться с другими западными СМИ.