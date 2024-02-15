Как информирует «НБН в» со ссылкой на «Суспільне», буквально через несколько минут после первого взрыва в Днепре можно было услышать повторные звуки взрывов.

По состоянию на 06:32 повторные звуки взрывов можно было услышать и во Львове. А за несколько минут до этого, в 06:27 взрывы во второй раз также прогремели и в Запорожье.

Руководитель Львовской областной государственной администрации Максим Козицкий сообщил, что во Львове очень громко.

Львов. Очень громко. Не снимайте ничего, — написал глава Львовской ОВА.

В свою очередь мэр города Андрей Садовой подтвердил, что во Львове были слышны звуки взрывов. Также он добавил, что угроза сохраняется и сейчас.

Спустя какое-то время, а точнее в 06:42 городской голова Мелитополя Иван Федоров проинформировал, что повторные взрывы произошли в Запорожье.

На территории Запорожья слышны звуки взрывов. Будьте в укрытиях, пока сохраняется угроза, — отметил он.

В 06:43 «Суспільне» отметило, что во Львове также прозвучали повторные взрывы.

В свою очередь Воздушные силы ВСУ проинформировали, что ракета находится в черте города.

В настоящее время известно об одном раненном человеке. Данные о других пострадавших уточняются.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что бойцы ГУР уничтожили БДК «Цезарь Куников».