Эксперты ISW в своем отчете пишут, что потопление БДК «Цезарь Куников» 14 февраля стало серьезным ударом для государства-террориста, так как теперь из 13 кораблей Черноморского флота РФ остаются в строю только 5 судов, информирует «НБН».

Американские аналитики напомнили, что после 24 февраля 2022 года Силы обороны «отминусовали» как минимум 5 десантных кораблей ЧФ РФ. По их словам, украинцы, продолжая наносить удары по флоту российских захватчиков, еще больше снижают способность «освободителей» проводить десантные операции.

Помимо этого, защитники атаками на корабли, начиная с лета прошлого года, успешно изолировали флот страны-агрессора, в восточной части Черного моря.

Напомним, представитель ГУР МОУ рассказал, сколько оккупантов могло погибнуть в результате удара по БДК «Цезарь Куников».