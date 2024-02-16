Как информирует «НБН», такое заявление озвучил глава ГУР МОУ Кирилл Буданов в интервью французскому изданию Liberation.

Дословно из заявления, которое сделал Кирилл Буданов:

Действительно плохая, но не критическая ситуация. Действительно сейчас не хватает снарядов, и на это есть свои объективные причины. Мы два года уже ведем войну высокой интенсивности.

Именно так Буданов ответил на вопрос о том, действительно ли ситуация на поле боя является критической с точки зрения поставок вооружения и боеприпасов.

В это же время главный разведчик Украины подчеркнул, что война не стоит сейчас на пороге применения оружия массового уничтожения. Впрочем, остальное все – от подводных лодок до стратегической авиации – используется уже давно.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что в Госдепе США высказались относительно вопроса вступления Украины в НАТО в этом году.