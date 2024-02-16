Как информирует «НБН» со ссылкой на «РБК-Украина», пресс-офицер третьей отдельной штурмовой бригады Александр Бородин в эфире национального телемарафона отметил, что в Авдеевке в настоящее время ситуация критическая, вражеские силы усиливают давление. Согласно словам военного, россияне привлекли к боевым действиям силы двух регулярных армий, а соотношение на уровне бригад составляет 7 к 1. Оккупационные силы увеличивают использование управляемых авиационных бомб и фосфорных бомб.

Дословно из заявления пресс-офицера:

Мы удерживаем оборонительные позиции. Задача сложная из-за соотношения сил и бесконечного количества ресурсов у врага. У противника постоянная поддержка. Вместо размотанного батальона к ним заходит очередной, и нет никакого горизонта, что у них может что-то закончится как в людях, так и в ресурсах.

Также Бородин пояснил, почему ситуация в Авдеевке более сложная, чем в Бахмуте в самый критичный момент.

Он заявил:

Враг имеет огромное количество КАБов, а также техники. Боевики «Вагнер» свою технику берегли, и работали они в большинстве людьми, а здесь проводятся танковые атаки с пехотой. Большое количество БТР, БМП, авиации, FVP-дронов. Во время «вагнеровцев» в Бахмуте такого не было.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что в ISW спрогнозировали последствия от возможного захвата россиянами Авдеевки.