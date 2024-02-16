В аналитическом материале ISW отмечается, что «вторая армия мира» начала локальную наступательную операцию с целью захвата Авдеевки еще в октябре прошлого года. После месяцев пехотных штурмов и волн механизированных атак, которые сопровождались огромными потерями, ВС РФ недавно начали тактическое продвижение через город, информирует «НБН».

Эксперты отмечают, что ВСУ возле населенных пунктов вокруг Авдеевки создали хорошие оборонительные укрепления, которые также пытаются захватить россияне.

В Институте изучения войны напомнили, что путинские оккупационные силы в этом районе потеряли большое количество техники и личного состава, поэтому им понадобится время для восстановления и отдыха, прежде чем они попытаются продолжить наступление на другие населенные пункты вблизи Авдеевки.

В ISW считают, что, если войска Российской Федерации смогут захватить город, они получат ограниченные тактические преимущества, поэтому вряд ли смогут быстро продвинуться дальше.

Напомним, в Белом доме заявили, что россияне могут осуществить захват Авдеевки, поскольку Силам обороны не хватает артиллерийских боеприпасов.