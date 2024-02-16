Как информирует «НБН» ссылаясь на сообщение пресс-службы Национального агентства по предотвращению коррупции, ведомство пополнило Единую базу иностранных компонентов в оружии чипами черных БПЛА «Шахед».

Примечательно, что производителями этих компонентов были такие страны, как Соединенные Штаты Америки, Швейцария, а также Китай.

Дословно из обнародованного сообщения:

Не имея чипов иностранного производства такие дроны не были бы способны выполнять собственные задачи и атаковать мирные города Украины.

Также в агентстве отмечают, что несмотря на постоянную модернизацию и локализацию производства, «Шахеды», которые изготавливает Россия, все еще зависимы от иностранных технологий, а также компонентов. Также они мало чем отличаются от иранских.

Сообщается также, что в список были добавлены восемь новых компонентов, большая часть из которых была произведена в Штатах, еще три в Китае и 1 – в Швейцарии.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что дроны, по мнению Кирилла Буданова, не смогут принести решающее преимущество на фронте.