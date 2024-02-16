В комментарии изданию «РБК-Украина» Лыховий, ссылаясь на информацию Авдеевской городской военной администрации, сообщил, что в населенном пункте на прошлой неделе оставалось 935 гражданских, информирует «НБН».

По словам представителя ОСГВ «Таврия», на протяжении нескольких дней эвакуация не происходила, полицейские отряды «Белые ангелы», волонтеры и представители власти не могли заехать в город. Поставки осуществлялись только для бойцов Сил обороны, которые защищают Авдеевку.

Лыховий отметил, что в нынешних условиях сложно, а иногда невозможно устанавливать последствия ударов войск Российской Федерации по жилой застройке Авдеевки. Следовательно, нельзя точно определить количество погибших гражданских в результате обстрелов города.

Напомним, в ВСУ заявили об отходе Сил обороны с позиции на юго-восточной окраине Авдеевки.