Военачальник сообщил, что украинские силы отошли с позиции «Зенит» на юго-восточной окраине Авдеевки. Соответствующее решение приняло руководство ОСГВ для сохранения защитников и улучшения оперативной обстановки, информирует «НБН».

По словам бригадного генерала, ВСУ удерживали эту позицию столько, сколько это давало возможность эффективно сдерживать и уничтожать российские оккупационные войска.

Командующий заверил, что отход Сил обороны с позиции «Зенит» не даст «второй армии мира» стратегического преимущества и не изменит ситуацию на этом участке фронта.

Военачальник добавил, что сейчас командование армии Украины на этом направлении продолжает перегруппировку войск, усиливает подразделения, обустраивает их на новых позициях и пополняет запасы.

Ранее в ВСУ сообщали, сколько захватчиков сосредоточила РФ под Авдеевкой.