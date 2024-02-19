Военачальник за несколько дней до назначения на должность командующего Сухопутными войсками дал интервью изданию «Радио Свобода». Павлюк высказался о ситуации на фронте и потребностях ВСУ, информирует «НБН».

По словам генерала, война Украины против российских захватчиков переходит в другую фазу – где воюют дроны, однако без людей не будет реальных действий и успехов на поле боя. Несмотря на активное применение БПЛА, солдатам нужно заходить на вражеские позиции и ликвидировать оккупантов.

Павлюк уточнил, что в последние месяцы боевых действий примерно 70% вражеских целей были уничтожены беспилотниками, при этом ВСУ остро нуждаются в боеприпасах. Помимо этого, Силам обороны необходимы средства противовоздушной обороны и артиллерийская техника.

Военачальник отметил, что запросов у защитников очень много, однако государство не может их все обеспечить, так как это зависит не только от возможностей Украины, но и ее союзников.

Напомним, глава государства Владимир Зеленский объяснил, что вывод войск из Авдеевки связан с ослаблением военной помощи от партнеров, в частности США. По словам украинского лидера, в Белом доме признают это.