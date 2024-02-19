Как информирует «НБН», о потерях врага за минувшие сутки сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Итак, согласно обнародованному в социальной сети Facebook сообщению, за последние двадцать четыре часа Россия потеряла на фронте в Украине 1290 человек живой силы, один самолет, а также тридцать четыре ББМ.

В Генштабе Вооруженных сил Украины отметили, что за последние сутки враг потерял на фронте 1290 человек, 11 танков, 34 ББМ, 24 артсистемы, две единицы РСЗО, один самолет, 11 БПЛА, 31 единицу автомобильной техники, а также 5 единиц спецтехники.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что ночью Воздушные силы ВСУ уничтожили все БПЛА «Шахед», которые враг выпустил по территории нашей страны.