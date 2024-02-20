В эфире национального телемарафона руководитель пресс-центра рассказала, что ситуация на левом берегу Херсонской области по-прежнему непростая, в частности в районе села Крынки, где защитники недавно подняли флаг Украины, пишет «НБН».

Спикер ОК «Юг» объяснила, что российские захватчики не оставляют попыток выбить Силы обороны с плацдарма – это их «сверхзадача» к «переизбранию» главы Кремля на пост президента РФ в следующем месяце.

Гуменюк уточнила, что за последние сутки на левом берегу региона «освободители» совершили пять штурмов и все были отбиты ВСУ. Защитники продолжают укрепляться на этом участке фронта и стараются расширять плацдарм.

Она добавила, что в свою очередь ВС РФ проводят «мясные штурмы», так как командование запретило бойцам применять бронетехнику.

Напомним, в ISW объяснили, почему после захвата Авдеевки армия Путина снизила темп наступлений на этом направлении.