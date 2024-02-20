В РДК рассказали, что вместе со своими сторонниками в силовых структурах России намеревались освободить оппозиционера по дороге из исправительной колонии №6 во Владимирской области в ИК №3 в Ямало-Ненецком округе, информирует «НБН».

Согласно плану, Навального должны были отбить у конвоя во время этапирования и передать разведывательной группе Русского добровольческого корпуса для эвакуации на территорию Украины. Однако Федеральная служба безопасности и Федеральная служба исполнения наказаний РФ хорошо подготовились к такому сценарию.

По словам добровольцев, дату и время этапирования личного врага Путина переносили несколько раз. В итоге оно началось внезапно после личного устного приказа главы ФСИН, поэтому группа партизан не успела выдвинуться в район запланированного начала операции.

В РДК объяснили, что у них есть несколько причин для раскрытия соответствующей информации. Бойцы хотят, чтобы «псы путинского режима» знали, что у них «длинные руки», которыми они намерены спасти других политических заключенных в РФ.

Кроме того, полученные добровольцами данные и документы могут помочь организациям, которые также борются против режима кремлевского диктатора.

Напомним, что российские следователи в очередной раз отказались выдать тело Навального его матери, заявив о необходимости проведения «химической экспертизы».