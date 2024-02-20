Во вторник утром, 20 февраля, чиновник в своем Telegram-канале сообщил, что в Мангушской части Мариупольского района российские захватчики в разных населенных пунктах сконцентрировали большое количество новых подразделений, информирует «НБН».

Помимо этого, по словам советника городского главы, в этом районе на технике «второй армии мира» были зафиксированы новые отметки. Андрющенко уточнил, что маркировка замечена на малых бронированных автомобилях и грузовиках путинских оккупационных сил.

Фото – t.me/andriyshTime

Чиновник добавил, что символы могут принадлежать подразделениям мотопехотного направления войск страны-агрессора.

Напомним, что в понедельник, 19 февраля, в районе Мариуполя упал боевой самолет «освободителей», который могли сбить сами российские оккупанты. Андрющенко опубликовал два видео с места инцидента, сообщив подробности.