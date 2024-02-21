В интервью американскому изданию The Wall Street Journal военачальник напомнил, что армии Путина понадобилось почти два года атак с начала полномасштабного вторжения, а с учетом боевых действий в Украине с 2014 года – 10 лет, чтобы захватить Авдеевку.

Генерал поинтересовался, является ли оккупация города большим и мощным успехом ВС РФ, информирует «НБН».

По словам Буданова, сейчас тяжелая ситуация для ВСУ на фронте, так как путинские войска имеют превосходство в численности и вооружении. При этом у захватчиков не все так гладко.

Глава ГУР МОУ напомнил, что профессиональную армию РФ защитники «демилитаризировали» еще в первый год большой войны, поэтому сейчас командование ВС РФ бросает на поле боя необученных мобилизованных.

Также «освободители» используют больше артиллерийских боеприпасов, чем страна-агрессор может изготовить. Кроме того, как заметил Буданов, в последние недели прекратились ракетные обстрелы украинских городов, так как у врага закончились поставки этого оружия.

Все это не способствует достижению армией Путина главной стратегической цели в этом году – полного захвата территорий Донетчины и Луганщины.

Также генерал назвал условие для начала нового контрнаступления ВСУ в следующем году.