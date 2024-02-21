Секретарь СНБО в интервью журналистке Наталье Мосейчук напомнил, что российские захватчики не смогли взять под контроль столицу Украины еще в начале полномасштабного вторжения. За два года войны ВСУ хорошо «выбили зубы» оккупантам, поэтому вряд ли они смогут повторить поход на Киев, информирует «НБН».

По словам чиновника, сегодня у «второй армии мира» значительно меньше возможностей, чем были в феврале 2022 года. Данилов заверил, что россияне не будут господствовать в нашей стране, поскольку Силы обороны постепенно окружают захватчиков и их больше не становится.

Секретарь СНБО напомнил, что сейчас страна-агрессор вынуждена просить помощи у своих немногочисленных союзников для продолжения войны против Украины. Чиновник отметил, что, если бы армия Путина все еще была способной, Москва не обращалась бы к Ирану или Северной Корее.

Ранее издание The New York Times сообщило, что российские оккупационные силы одновременно наступают на пяти направлениях. Журналисты перечислили города, которые хочет захватить кремлевский диктатор.