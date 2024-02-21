Как информирует «НБН», по словам директора Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз (КНИИСЭ) Александра Рувина, специалисты подтвердили использование россиянами экспериментальной гиперзвуковой ракеты «Циркон» во время атаки на Киев, седьмого февраля. В итоге оказалось, что Россия запустила по столице нашей страны две единицы данного вооружения.

Таким образом, специалисты подтвердили данные об использовании россиянами новой экспериментальной гиперзвуковой ракеты «Циркон» во время атаки на Киев, седьмого февраля. Другими словами, их было две. Одна ракета в Днепровском районе упала. На этом месте образовалась огромная воронка. Вторая – в поле поблизости города Вишневое, что под Киевом.

Также Рувин отметил, что российская, проходящая испытания ракета РФ «Циркон» не отвечает тактико-техническим характеристикам, которые заявил враг.

Как выяснилось, в первую очередь, данная ракета, изобретенная для уничтожения авианосцев 3М22 «Циркон» не достигает заявленной скорости 8-9 махов, что равняется порядка десяти тысяч километров в час. Спецслужбы заявили, что во время проходящего заключительного участка полета она всего-навсего преодолевает порядка 2500 километров в час. В ее точности также возникают огромные сомнения. Эти ракеты поразили ПВО. Они не достигли своих целей. Также никто не заметил разрушительной силы, которая должна быть у противокорабельной ракеты с почти 400 кг взрывчатого вещества.

Рувин добавил, что «Циркон» разрабатывался, в первую очередь, как ракета для уничтожения авианосцев. Потопить их весьма сложно. Да и вряд ли данная ракета сможет справиться со своим предназначением.

Напоследок он добавил, что российская ракета «Циркон», которой по данным РФ «нет аналогов в мире», была принята на вооружение в России в 2023 году. Она вовсе не уникальная, как и «Кинжал». Так что России не удалось испугать своим оружием Украину и ее союзников.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что заявил Игнат о готовности ВСУ перейти на F-16.