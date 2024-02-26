Российский Telegram-канал «Кремлевская табакерка» пишет, что в воскресенье, 25 февраля, Силы обороны Украины ударили по секретному объекту оккупантов на территории Сакского района Крыма. Сообщается, что ВСУ выпустили три ракеты, две из которых были сбиты, информирует «НБН».

Одна ракета попала в тренировочный лагерь, где захватчики готовили элитный спецназ. Прилет произошел прямо в место, где «освободители» ужинали.

Оккупанты получили сигнал о ракетной опасности, однако были убеждены, что угрозы для их секретного объекта, расположенного вдали от населенных пунктов в безлюдном месте, нет.

По словам источника из Министерства обороны РФ, в результате ракетного удара погибли 14 спецназовцев, 2 из них – офицеры, также 17 бойцов «второй армии мира» получили ранения.

Как сообщалось, ВСУ обстреляли полигон захватчиков на левом берегу Херсонской области.