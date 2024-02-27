Как информирует «НБН», об этом говорится в материале «Общественного», а также в Воздушных силах Украины.
Также известно, что в Одессе и Одесской области была объявлена воздушная тревога.
В сообщении дословно говорится:
Беспилотные летательные аппараты типа «Шахед» сменили курс на Одессу. Будьте все в укрытиях.
В свою очередь руководитель Одесской областной военной администрации Олег Кипер также предупредил об угрозе беспилотников.
Он написал в ТГ-канале следующее:
Одесса и Одесский район, будьте, пожалуйста, в укрытиях до отбоя! Работу противовоздушной обороны снимать запрещено.
В настоящее время также нет никакой подробной информации о причинах и последствиях взрывов пока нет.
Напомним, ранее мы уже писали о взрыве и пожаре на меткомбинате в Липецке.