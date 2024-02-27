Как информирует «НБН», об этом говорится в материале «Общественного», а также в Воздушных силах Украины.

Также известно, что в Одессе и Одесской области была объявлена воздушная тревога.

В сообщении дословно говорится:

Беспилотные летательные аппараты типа «Шахед» сменили курс на Одессу. Будьте все в укрытиях.

В свою очередь руководитель Одесской областной военной администрации Олег Кипер также предупредил об угрозе беспилотников.

Он написал в ТГ-канале следующее:

Одесса и Одесский район, будьте, пожалуйста, в укрытиях до отбоя! Работу противовоздушной обороны снимать запрещено.

В настоящее время также нет никакой подробной информации о причинах и последствиях взрывов пока нет.

Напомним, ранее мы уже писали о взрыве и пожаре на меткомбинате в Липецке.