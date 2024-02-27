В отчете ISW отмечается, что украинский лидер Владимир Зеленский заявлял о подготовке армией Путина нового наступления, которое начнется в конце мая или летом этого года. По словам президента, Силы обороны имеют четкий план противодействия ВС РФ, информирует «НБН».

Американские аналитики пишут, что российские оккупационные силы вернули стратегическую инициативу на поле боя после контрнаступления ВСУ летом прошлого года. Теперь «вторая армия мира», по всей видимости, сможет проводить наступления, когда и где захочет, а также будет определять масштаб этих военных операций.

По словам экспертов, если украинские войска в этом году будут вести активную оборону на фронте, тем самым они отдадут стратегическую инициативу захватчикам. В то же время ВСУ могут лишить врага такой возможности, если они будут иметь достаточно средств для проведения своих наступлений.

Напомним, глава Сил обороны Эстонии Мартин Херем рассказал, когда можно ожидать изменений на фронте в Украине.