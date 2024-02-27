В эфире национального телемарафона представитель ОСГВ «Хортица» сообщил, что на этом участке фронта ситуация остается сложной. «Освободители» занимаются укреплением линии границы вблизи Купянска. В то же время командование армии государства-террориста усиливает резервы подразделениями Росгвардии, информирует «НБН».

По словам Евлаша, на этом направлении Силы обороны активно используют FPV-дроны для нанесения ударов по оккупантам. С помощью этих беспилотников защитники «демилитаризуют» до 60% боевой техники «второй армии мира» во время наступательных операций врага.

Ранее представитель ОСГВ «Хортица» оценил вероятность повторного наступления российских оккупационных сил на Харьков. Евлаш сообщил, фиксируют ли Силы обороны какие-либо мощные группировки ВС РФ на этом направлении.