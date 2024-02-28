Представитель ВС ВСУ рассказал, что в первую очередь задача истребителей F-16 будет состоять в защите жителей Украины от российских атак ракетами и беспилотниками, а также в борьбе с авиацией ВС РФ. Помимо этого, американские боевые самолеты позволят защитникам получить преимущество в небе и поспособствуют деоккупации территорий.

Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на «24 канал».

Также Игнат ответил, как украинцы узнают о прибытии западной авиации в страну. По словам полковника, официального перерезания ленточки, как делали в СССР, не будет.

Спикер Воздушных сил добавил, что определенные вещи публично не объявляются, чтобы враг «не делал выводы». Поэтому граждане поймут, что Украина получила истребители, когда будет сбит самолет «второй армии мира».

Ранее глава правительства Дании Мэтте Фредериксен объяснила, почему страна задерживает передачу F-16 Украине. Премьер-министр назвала сроки поставок боевых самолетов Киеву.