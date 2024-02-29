В своем Telegram-канале военачальник отметил, что 29 февраля – дата, которая выпадает раз в четыре года, однако уже привычный для «освободителей» день с потерей очередного боевого самолета, информирует «НБН».

Генерал уточнил, что Силы обороны на востоке страны «демилитаризировали» еще один сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 армии Путина.

«Победа на земле – куется в небе!» – отметил командующий ВС ВСУ.

Отметим, что за два года полномасштабной войны против Российской Федерации защитники уничтожили 343 боевых самолета захватчиков.

С начала этой недели Силы обороны приземлили три Су-34. Два вражеских истребителя-бомбардировщика украинские бойцы «обнулили» 27 февраля. Олещук показал фотографию одной подбитой «птички» оккупантов и дал совет российским пилотам.