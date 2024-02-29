Как информирует «НБН», в подкасте «Lex Fridman» Такер Карлсон заявил:

Мне очень не понравилась встреча, вся часть разговора с Путиным, в которой он всячески предпринимал попытки очернить Украинское государство. Это самая тупая речь, которую мне когда-либо приходилось слышать.

Кроме того, Такер Карлсон отметил, что в ходе беседы с Путиным и даже после нее, размышляя, он так и не смог понять, что в действительности означает слово «денацификация».

Ведь в 2024 году не существует ни одного нацистского движения. А называть украинцев нацистами – это как-то весьма по-детски. Это было тупо. Но так само было тупо и обо всем другом от спасенных евреев в царской России к отцу Зеленского, который воевал с нацистами до того, как родился. Когда берешь интервью у Путина, то не стоит удивляться большому количеству дурости. Нужно было бы удивляться, если бы ее там мало оказалось, — подытожил трампист Карлсон.

Напомним, ранее мы уже писали о том, какое заявление сделал спикер Джонсон по итогам встречи с Байденом.