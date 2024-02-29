Как информирует «НБН», более подробно о потерях захватчиков сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины на своей странице в социальной сети Facebook.

Так, согласно обнародованным данным, за минувшие сутки ВСУ уничтожили 1150 оккупантов, 44 единицы ББМ, 41 артиллерийскую установку, 23 танка.

Помимо того, в боях против Украины Россия за последние 24 часа потеряла 2 единицы ПВО, 15 БПЛА, 40 единиц автомобильной техники, а также 7 единиц специальной техники.

Напомним, ранее мы уже писали о заявлении Буданова касательно увольнения Залужного.