Telegram-канал ASTRA российских независимых журналистов, ссылаясь на собственные источники, пишет, что 29 февраля четыре БПЛА в полдень атаковали Белгородскую область, информирует «НБН».

Сообщается, что дроны ударили по территории в Грайворонском районе вблизи села Головчино. В результате взрыва беспилотников был поврежден зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1» войск страны-агрессора. Также два захватчика стали «грузом 300». Из гражданского населения никто не пострадал.

Что интересно, об атаке БПЛА на регион сообщали также в Министерстве обороны Российской Федерации. Однако данные об обстреле у Шойгу отличаются от информации журналистов.

В оборонном ведомстве страны-агрессора заявляли, что Белгородскую область около 12:50 атаковал один дрон, который якобы противовоздушная оборона сбила. Кроме того, вечером в МО заявили о еще одном уничтоженном БПЛА над территорией региона.

Напомним, 29 февраля ВСУ «демилитаризировали» захватчиков в Еленовке на Донетчине. У Буданова прокомментировали ракетный удар по ВС РФ на временно оккупированной территории.