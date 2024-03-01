Мэр Дзержинска Иван Носков в своем Telegram-канале заявил, что ночью город атаковали три беспилотника. По его словам, дроны подавили средствами радиоэлектронной борьбы над промышленной зоной населенного пункта. Путинский чиновник добавил, что жертв и разрушений в результате удара БПЛА нет.

Видео с моментом одного из взрывов в городе попало на камеры видеонаблюдения, информирует «НБН».

Telegram-канал ASTRA российских независимых журналистов пишет, что в Дзержинске расположен завод имени Я. М. Свердлова. Предприятие, которое производит взрывчатку, входит в военно-промышленный комплекс государства-террориста. По всей видимости, именно по этому объекту в городе должны были ударить беспилотники.

Напомним, 29 февраля атаке дронов подверглась Белгородская область РФ. В результате удара беспилотников по региону российские оккупационные силы понесли потери, а ЗРПК «освободителей» получил повреждения.