Как информирует «НБН» со ссылкой на «Милитарный», украинское предприятие Inguar разработало и создало новое поколение модульных тактических бронированных машин. Благодаря им конфигурацию ББМ можно быстро изменить на другой вариант: десантный автомобиль; пикап; носитель тяжелого вооружения.

На видео можно увидеть конфигурацию для двух членов экипажа и шести десантников.

Также эта ББМ оборудована комбинированным бронированием. Оно состоит из плит, сделанных из стали и алюминия.

Дословно из обнародованного сообщения:

«Ингуар»-3 получил рамную конструкцию и независимую подвеску с планетарными редукторами. Благодаря межосевой блокировке, блокировке дифференциала переднего и заднего редуктора, а также высокому клиренсу в 450 мм, машина обеспечивает высокую проходимость по бездорожью.

Примечательно, что силовая установка представлена двигателем Deutz, мощность которого достигает 356 лошадиных сил. Кроме того, в транспортном средства есть централизованная автоматическая подкачка шин, оснащенных вставками RunFlat.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что Украина разрабатывает для ВСУ длинные ракеты «Нептун».