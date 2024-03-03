Как информирует «НБН», по словам Игоря Клименко, в результате попадания вражеского «Шахеда» во многоэтажный дом в Одессе погибли двенадцать человек, среди которых пятеро детей.

Дословно из заявления, которое озвучил Игорь Клименко:

Спасатели ГСЧС в Одессе завершили поисково-спасательные работы. В результате российского удара погибли двенадцать человек, среди которых пятеро детей. Спасатели деблокировали тело еще одного ребенка – девочки 2016 года рождения. Самая маленькая жертва этого террористического удара – мальчик Тимофей, которому было всего 4 месяца. Благодарю каждого, кто в эти дни находился на месте происшествия и был рядом с пострадавшими.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что в Одессе продолжается разбор завалов дома, в который попал российский дрон-камикадзе.