Российский Telegram-канал «Кремлевская табакерка», ссылаясь на источники в Воздушно-космических силах РФ, пишет, что летчикам угрожают за отказ вылетать на задания в так называемую «зону СВО», информирует «НБН».

Сообщается, что пилоты неохотно вылетают на фронт в Украину, поскольку ВСУ активно уничтожают их авиацию. Летчики должны запускать ФАБы, поскольку без них захватчикам сложно проводить наступательные операции.

Командование ВС РФ не волнует, что риски «демилитаризации» истребителей возросли, и требуют от пилотов эффективного выполнения задач, несмотря на их нежелание вылетать на фронт. По словам одного из летчиков «второй армии мира», руководство угрожает им за отказ работать на поле боя.

Напомним, в ISW прокомментировали реакцию оккупантов на активную «демилитаризацию» их авиации в Украине. Американские аналитики объяснили, почему командование армии Путина все равно продолжит жертвовать боевыми самолетами на фронте.