Агенты «Атеш» в понедельник, 4 марта, ссылаясь на собственные источники в спецслужбах РФ, сообщили, что в Джанкой прибыли опергруппы ФСБ из столицы страны-агрессора. По словам партизан, приоритетом деятельности силовиков будет борьбы с подпольем, информирует «НБН».

Захватчики усилили в городе контрразведывательный режим после исчезновения нескольких «освободителей». Помимо этого, в населенном пункте действует большое количество подразделений военной полиции, а также замечено множество техники с маркировкой группировки войск «Днепр».

Фото — t.me/atesh_ua

Фото — t.me/atesh_ua

Агенты «Атеш» также фиксируют прибытие грузовых военный автомобилей на железнодорожную станцию Джанкоя, раз в неделю сюда приезжает новая партия мобилизованных и военных РФ. Большую часть из них размещают вблизи военного аэродрома.

Ранее российские СМИ сообщили о ракетном ударе по авиабазе «Гвардейское» в Крыму. Известно о потерях в рядах «второй армии мира».