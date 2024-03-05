В эфире национального телемарафона спикер ВС ВСУ рассказал, что Киев планировал получить немецкие крылатые ракеты в дополнение к дальнобойному оружию, которое предоставляет Париж и Лондон, информирует «НБН».

По словам полковника, немецкое вооружение с мощными тактико-техническими характеристиками усилило бы возможности ВСУ по нанесению ударов по объектам российских захватчиков.

Игнат отметил, что Киев ждет принятия решения от Берлина и его союзников о предоставлении Украине ракет TAURUS. При этом, как добавил спикер Воздушных сил, давление нашего общества не ускорит этот процесс. Он призвал сограждан «не нагнетать градус» по этому поводу.

Напомним, канцлер ФРГ Олаф Шольц придумал новый аргумент для отказа в предоставлении дальнобойного оружия Украине.