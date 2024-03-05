Около 09:00 губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о ЧП в регионе. По словам путинского чиновника, после взрыва на инфраструктурном объекте вспыхнул пожар. В то же время российский Telegram-канал Mash заявил об ударе БПЛА по нефтебазе «Белгороднефтепродукт» в селе Долгое.

По данным паблика, на территории предприятия огонь охватил три резервуара, пропагандисты агентства «РИА Новости» утверждают, что поврежден всего один. В Сети показали кадры пожара, информирует «НБН».

Фото — t.me/ENews112

Издание OBOZ.UA, ссылаясь на собственные источники, заявило, что удар дронов по нефтебазе в Белгородской области – операция ГУР МОУ.

Ранее БПЛА атаковали регион 29 февраля. У Буданова сообщили, что результатом удара беспилотников стали потери оккупантов в личном составе и технике.