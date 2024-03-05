В эфире национального телемарафона представитель ВС ВСУ рассказал, что силы противовоздушной обороны не всегда могут сбить все БПЛА и ракеты «второй армии мира» на подлете к Одессе из-за специфики географического расположения областного центра, информирует «НБН».

Полковник отметил, что этот густонаселенный город, расположенный на побережье Черного моря, имеет крупные здания и инфраструктуру. По словам Игната, из-за географических особенностей расположение ПВО в районе населенного пункта построено так, что не всегда получается сбивать воздушные цели на подступах к нему.

Напомним, что 2 марта российские оккупационные силы ударили по Одессе дронами-камикадзе. В результате обстрела многоэтажного дома погибли 12 человек, из них – 5 детей. В ОК «Юг» объяснили, как армия Путина смогла нанести масштабные разрушения.