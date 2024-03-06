Как информирует «НБН», об всем этом говорится в утренней сводке Генштаба Вооруженных сил Украины.

Так, в сообщении говорится, что за минувшие сутки украинские военные ликвидировали на фронте 1250 оккупантов, 50 единиц артиллерийских систем, двадцать один танк.

Помимо прочего, ВСУ уничтожили за последние двадцать четыре часа на фронте в Украине 1 РСЗО, 1 средство ПВО, 58 БПЛА, один катер, одну крылатую ракету, 56 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также двенадцать единиц спецтехники.

В Генштабе ВСУ также уточнили, что данные о потерях врага за последние сутки уточняются.

Напомним, ранее мы уже писали о 38 сбитых БПЛА «Шахед» из 42-х, которые РФ выпустила ночью по нашей стране.