Около 10:00 Волчанск подвергся атаке войск Российской Федерации – захватчики ударили по городу тремя КАБами. В пресс-службе Харьковской области сообщили о последствиях обстрела, информирует «НБН».

Правоохранители рассказали, что армия страны-агрессора авиационными бомбами атаковала частный сектор. В результате удара по меньше мере 12 домов повреждены, одна женщина погибла под завалами, еще одна получила ранения.

В пресс-службе Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области опубликовали фотографии последствий обстрела КАБами жилых домов в Волчанске.

Фото — t.me/DSNS_Kharkiv

Напомним, в ночь на среду, 6 марта, российские захватчики атаковали Сумы дронами-камикадзе «Шахед». Оккупанты ударили по областному центру тремя беспилотниками, разрушив гражданскую инфраструктуру. В Сумской областной прокуратуре показали кадры последствий обстрела города.