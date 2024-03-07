Как информирует «НБН», об этом говорится в указе президента Украины Владимира Зеленского №149/2024.

Данным документом Владимир Зеленский постановил уволить в апреле-мае 2024-го в запас из Вооруженных сил Украины, Государственной специальной службы транспорта, других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований военнослужащих срочной военной службы, у которых завершился срок военной службы во время военного положения.

Также отмечается, что данный указ вступает в силу со дня его опубликования.

Напомним, ранее мы уже писали о том, почему во время войны демобилизация может быть опасной.

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