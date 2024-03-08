Как информирует «НБН», Воздушные силы ВСУ в ТГ-канале сообщили, что в общей сложности Россия запустила по территории нашей страны 37 дронов.

Дословно из обнародованного сообщения:

В ночное время, восьмого марта 2024 года, враг атаковал восток и юг Украинского государства. На этот раз РФ выпустила по Украине одну ракету С-300 и две Х-59, а также 37 ударных БПЛА.

К отражению воздушного нападения были привлечены зенитные ракетные подразделения Воздушных сил, мобильные огневые группы и Сил обороны Украины, а также средства радиоэлектронной борьбы.

ВС ВСУ уничтожили за ночь 33 БПЛА «Шахед» в Одесской и Харьковской областях.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что как РФ атаковала Украину прошлой ночью.