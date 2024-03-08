Как информирует «НБН», в ТГ-канале Сил специальных операций появилось видео, на котором запечатлена работа на южном направлении. В частности, были уничтожены блиндаж, автомобиль вражеских сил, а также лодка.

Дословно из озвученного сообщения:

Целый ряд вражеских целей были уничтожены или же повреждены. Это замаскированная лодка, а также автомобиль врага. Помимо того, вместе с одним из подразделений Сил обороны был уничтожен танк россиян и их блиндаж. Тогда враг понес потери и убежал из своих позиций.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что Россия за последнее время потеряла не мало единиц боевой авиации.