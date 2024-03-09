Как информирует «НБН», об этом говорится в сообщении, обнародованном на официальном сайте президента Украины.
Так, стало известно, что Киев и Анкара подписали соглашение относительно создания системы электронного обмена предварительной информацией между органами таможни двух стран.
По итогам встречи Зеленский заявил:
Кстати, сегодня было подписано соглашение, благодаря которому наша торговля с Турцией будет весьма упрощена. Этот документ устраняет препятствия для бизнеса. Помимо того, целый ряд важных
Согласно документу, информационный обмен будет осуществляться между Государственной таможенной службой Украины и Министерством торговли Турции.
На основании соглашения будет создана система электронного обмена предварительной информацией с помощью которой будет осуществляться обмен заранее определенным набором данных в электронной форме.
Напомним, ранее мы уже писали о комментарии Зеленского относительно удара РФ по Одессе, 6 марта.
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