Как информирует «НБН», об этом говорится в сообщении, обнародованном на официальном сайте президента Украины.

Так, стало известно, что Киев и Анкара подписали соглашение относительно создания системы электронного обмена предварительной информацией между органами таможни двух стран.

По итогам встречи Зеленский заявил:

Кстати, сегодня было подписано соглашение, благодаря которому наша торговля с Турцией будет весьма упрощена. Этот документ устраняет препятствия для бизнеса. Помимо того, целый ряд важных

Согласно документу, информационный обмен будет осуществляться между Государственной таможенной службой Украины и Министерством торговли Турции.

На основании соглашения будет создана система электронного обмена предварительной информацией с помощью которой будет осуществляться обмен заранее определенным набором данных в электронной форме.

Напомним, ранее мы уже писали о комментарии Зеленского относительно удара РФ по Одессе, 6 марта.