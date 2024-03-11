Telegram-канал ASTRA российских независимых журналистов пишет, что в пятницу Министерство обороны РФ заявило об уничтожении 15 БПЛА над Волгоградской областью, информирует «НБН».

Сообщается, что во время этой массированной атаки дронов на регион 2 беспилотника упали на территорию крупного арсенала со снарядами, расположенного на территории воинской части «второй армии мира» в поселке Котлубань. Известно, что после падения один БПЛА взорвался.

По предварительной информации, удар дронов по объекту армии Путина обошелся без пострадавших. О разрушениях журналистам также ничего не известно.

Беспилотники ранее атаковали эту воинскую часть осенью прошлого года. 16 ноября в результате удара БПЛА сгорел склад с боеприпасами мелкого стрелкового оружия. Также 24 ноября здесь упал дрон, однако инцидент не сопровождался пострадавшими и разрушениями.

Напомним, 10 марта губернатор Курской области сообщил о масштабном пожаре на нефтебазе в регионе. По словам путинского чиновника, на территории объекта упал дрон. В Сети показали соответствующие кадры.