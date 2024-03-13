Как информирует «НБН» со ссылкой на Суспільне, вчера по поручению Джо Байдена советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан объявил о срочном пакете безопасности на триста миллионов долларов США для Украины. В нем будет оружие и оборудование для неотложных нужд Украинского государства.

По словам Салливана, это стало возможным благодаря непредвиденной экономии средств по контрактам, которые были заключены Министерством обороны для замены вооружения, которое Штаты направили Украине ранее.

Советник президента США по национальной безопасности добавил, что в этот пакет срочной военной помощи для Украины входят артиллерийские снаряды, ракеты GMLRS для HIMARS.

Это именно то, что необходимо сейчас Украине, чтобы удержать линии фронта под атаками РФ и отразить наступление оккупантов на Востоке Украинского государства, а также иных участках фронта, — добавил он.

Напомним, ранее мы уже писали о заявлении Зеленского относительно того, что ВСУ остановили наступление РФ.