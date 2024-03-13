Глава региона Павел Малков в своем Telegram-канале объяснил три мощных «хлопка», которые всколыхнули Рязань. Как сообщил губернатор, БПЛА нанесли удар по местному НПЗ, информирует «НБН».

Путинский чиновник отметил, что в результате атаки БПЛА есть двое пострадавших, на территории нефтезавода начался пожар. Позже Малков сообщил о ликвидации возгорания.

Telegram-канал ASTRA российских независимых журналистов опубликовал видео момента удара дрона по предприятию в Рязани, а также фотографии пожара на НПЗ.

Фото — t.me/astrapress

Фото — t.me/astrapress

По информации росСМИ, огонь охватил около 100 квадратных метров нефтеперерабатывающего завода, в частности установку блока теплообменника.

Напомним, утром 13 марты дроны в очередной раз атаковали Белгород. Глава региона сообщил о последствиях обстрела. В то же время росСМИ заявили, что один из беспилотников ударил по зданию регионального управления ФСБ в городе.